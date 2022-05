Iag rinnova il corto raggio: ordine a Boeing per 50 737Max

In arrivo 50 Boeing 737 Max in casa Iag. Il gruppo proprietario di British Airways ha confermato un accordo tentato già nel 2019 e poi rimasto in stand-by a causa della pandemia.

L’intesa, riporta Travel Mole, prevede l’ordine da parte di Iag di 25 Boeing 737-8200 e 25 Boeing 737-10, con l’opzione di ulteriori 100 aeromobili.



La consegna è prevista tra il 2023 e il 2027. “L’aggiunta di nuovi Boeing 737 è una parte importante del rinnovo della flotta a corto raggio di Iag - ha spiegato il ceo del Gruppo, Luis Gallego -.Questi velivoli di ultima generazione sono più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a quelli che sostituiranno”.



Gli aeromobili saranno distribuiti tra British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling.