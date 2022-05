Iag punta al ritorno in positivo in questo trimestre

Dopo un trimestre in ripresa ma comunque in rosso, il gruppo Iag punta a un ritorno in positivo nel periodo aprile-giugno.

Tra gennaio e marzo, Iag ha realizzato 787 milioni di perdite, il 27% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, come riporta preferente.com. Il ceo di Iag Luis Gallego (nella foto) ha comunque sottolineato che la domanda è un forte ripresa e rispecchia le previsioni del gruppo. Numeri che lasciano sperare in un ritorno alla redditività per il resto dell’anno.



A pesare sul primo trimestre è stato infatti l’impatto di Omicron, la stagionalità e l’aumento dei costi delle operazioni.



Per quanto riguarda l’offerta, il piano è di arrivare nel secondo trimestre all’80% della capacità del 2019, che diventerà l’85% nel secondo trimestre e 90% nel quarto. Per l’interno anno, la capacità offerta sarà dell’80% rispetto a tre anni fa.