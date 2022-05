Giornata difficile quella di domani, 20 maggio, per chi viaggia. Le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore, dalle 00.00. alle 23.59. Possibili disagi potrebbero quindi condizionare l’operatività di servizi di trasporto aereo, ferroviario, su gomma e marittimo.

Sul sito dell’Enac è già disponibile - a questo link - l’elenco dei voli garantiti. Partiranno regolarmente, in linea con le leggi che normanno gli scioperi, tutti i voli – compresi i charter – schedulati in partenza nelle fasce di tutela (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21).



Garantiti anche tutti i charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dell'agitazione.



Sarà assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, così come la partenza di tutti i servizi schedulati in orari antecedenti all'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero.



Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi i transiti sugli scali nazionali, nonché i servizi segnalati nell'elenco al link precedentemente indicato.



Treni

Per quanto riguarda i treni, saranno garantite le Frecce e i servizi regionali Trenitalia operati nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 06 alle 09 e dalle 18 alle 21.



L’elenco dei treni garantiti Italo è invece consultabile a questo link.