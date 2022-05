Inizia un mese caldo per i trasporti. Sono diversi gli scioperi segnalati sul bollettino del Ministero a maggio. Le agitazioni interesseranno principalmente il comparto aereo e quello ferroviario.

Si inizierà venerdì 6 maggio, data in cui è previsto uno sciopero aereo nazionale – indetto da Osr Cub trasporti - di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. In agitazione anche il personale Sea degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa; nonché, dalle 10 alle 14, il personale di Aeroporti di Roma di stanza a Fiumicino.



Nella stessa giornata, incrocerà le braccia per 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59, anche il personale operativo ferroviario Rfi impianti di manutenzione infrastrutture della Dtp di Roma e i dipendenti Trenitalia Dt-Omc Emilia Romagna.



Il 9 maggio in agitazione per 4 ore, dalle 16.45 alle 20.45, il personale Busitalia Veneto di Padova.



Le giornate nere

Possibili disagi il 15 maggio per chi viaggerà in treno. In quella data è infatti previsto uno stop di 24 ore del personale Trenitalia settore produzione equipaggi della Toscana, e di 23 ore del personale Trenord di stanza in Lombardia.



Mercoledì 18 sarà la volta dei piloti Vueling, che si fermeranno per 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59.



Sciopero generale

Sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati, il 20 maggio. Saranno perciò interessati tutti i comparti: aereo, ferroviario e marittimo, inclusi i collegamenti verso le isole.



Possibili disagi nelle città il 30 maggio, giorno in cui si fermerà per 24 ore il trasporto pubblico locale. Saranno garantiti esclusivamente i trasporti indispensabili (trasporto disabili e scuola bus per elementari e medie).