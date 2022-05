Delta riprende i voli da Venezia verso gli States

Delta Air Lines torna a volare da Venezia. La compagnia ha annunciato la ripresa delle operazioni dallo scalo con la ripresa dei voli diretti per New York e per Atlanta. Il primo decollerà il 6 maggio, mentre il ritorno del secondo è atteso per il 27 maggio.

La ripresa delle operazioni conferma l’interesse dei viaggiatori americani per la destinazione: prima della pandemia, gli States erano il maggiore mercato inbound per la Laguna, con 850mila presenze nel 2019, stando ai dati diffusi dal Comune di Venezia e ripresi nella nota diffusa da Delta.



“L'Italia è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i nostri passeggeri e questa tendenza sembra destinata a continuare questa estate - afferma ha detto Nicolas Ferri, Vp Europe, Middle East, Africa e India di Delta -. I dati delle prenotazioni sono veramente positivi e i nostri voli daranno una spinta all'economia locale, portando migliaia di visitatori in Italia dagli Stati Uniti”.



Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save, aggiunge: “Delta Air Lines è un partner fondamentale per il nostro aeroporto e il nostro bacino di utenza. Nel 2021, la compagnia aerea è stata l'unica a riprendere i voli diretti verso il Nord America e siamo particolarmente lieti di riaccogliere quest’estate i voli per New York e Atlanta”.



I decolli da Venezia per New York sono previsti cinque volte a settimana a maggio e sette giorni su sette da giugno. La partenza dalla Laguna è schedulata alle 13.15, con arrivo alle 16.55; la partenza da New York è schedata alle 20.25, con arrivo alle 11.05 del giorno dopo. I voli per Atlanta saranno quotidiani, con decollo alle 11.20 e arrivo alle 16; le partenze da Altanta sono previste alle 17.45 con arrivo alle 9.20 del giorno dopo. Entrambi i voli saranno operati con B767-300.