Delta, torna il non-stop Malpensa-Atlanta

È partito oggi alle 11.30 il volo stagionale non-stop DL175 di Delta Air Lines da Milano Malpensa per Atlanta. Il collegamento torna così operativo dopo due anni di assenza, causati dalla crisi pandemica.

Sulla rotta la compagnia statunitense garantirà cinque servizi a settimana, per poi passare, dal mese di giugno, a frequenze giornaliere.



I voli saranno operati con B 767-300.



Con il servizio annuale per New York JFK e la partenza, il prossimo 7 maggio, della seconda frequenza per la Grande Mela diventeranno tre i voli operati dal vettore da Malpensa.



Tutti i passeggeri in partenza dallo scalo milanese potranno provare ‘Delta Premium Select’, la nuova cabina premium economy che offre sedili più ampi con maggiore spazio per le gambe e reclinabilità, oltre a poggiatesta e poggiapiedi regolabili e schermi di intrattenimento più grandi.