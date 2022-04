Emirates raddoppia i voli verso l’Algeria

Emirates potenzia l’operativo sull’Algeria. Dal primo maggio la compagnia aerea raddoppierà i voli tra Algeri e Dubai, portandoli da due a quattro a settimana. Il servizio attualmente attivo tra Algeri e Dubai non sarà più collegato con Tunisi.

“Abbiamo visto un marcato aumento della domanda di viaggi da e per Algeri, in particolare verso Dubai e altre destinazioni che stanno gradualmente aprendo o allentando le loro restrizioni nella nostra rete - spiega in una nota Omar Alhemeiri, manager per l’Algeria -. Speriamo che aumentando la nostra frequenza in Algeria, saremo in grado di sostenere i flussi di traffico in entrata e in uscita dal paese mentre continua la ripresa economica post-pandemia, una testimonianza del nostro impegno verso l'Algeria”.