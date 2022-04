Emirates conferma: nessuno stop ai voli sulla Russia

Emirates continuerà a operare voli sulla Russia. La conferma arriva dal presidente Tim Clark, che ha sottolineato come la compagnia continuerà a volare verso Mosca a meno che non venga chiesto di fare il contrario dalla proprietà del vettore, dal governo di Dubai o da quello russo.

Come sottolinea simpleflying.com è in sostanza la stessa linea mantenuta dalla compagnia dall’inizio del conflitto in Ucraina. Attualmente Emirates opera voli tra Dubai e Mosca con il suo aeromobile di punta, l’A380-800. E tra le due città opera anche la low cost flydubai.



Tim Clark ha sottolineato che non spetta a lui interrompere i voli.