Stati Uniti, caos mascherine: sospeso l’obbligo a bordo di aerei e mezzi di trasporto

Mascherine sì, anzi no. Gli Stati Uniti cambiano idea sull’obbligo di indossarle sui mezzi di trasporto e, dopo che Biden aveva recentemente rinnovato l'obbligo almeno fino al 3 maggio anche all'interno di aeroporti e stazioni, il giudice Kathryn Kimball Mizelle del tribunale distrettuale di Tampa (Florida), ha ritenuto che l'ordinanza dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) superasse "l'autorità legale" dell’agenzia nazionale della sanità pubblica degli Stati Uniti.

L’obbligo, di conseguenza, decade sia a bordo degli aerei, sia degli altri mezzi di trasporto pubblico, ma anche - spiega Repubblica - negli aeroporti e nelle stazioni. Una decisione bizzarra, dal momento che i contagli negli Stati Uniti sono di nuovo in ripresa, tanto che la città di Philadephia ha imposto l’obbligo di mascherine anche al chiuso. Intanto però le agenzie del governo federale stanno riesaminando la sentenza del giudice e valutando possibili passi; non è quindi chiaro se in futuro gli americani saranno costretti a indossare nuovamente mascherine su aerei, treni, autobus o metropolitane.