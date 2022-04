British Airways e Virgin Atlantic eliminano il vincolo delle mascherine sui voli per gli Usa

La sentenza del giudice federale della Florida a proposito dell’obbligo delle mascherine a bordo di aerei, treni e bus, considerato illegale, sta provocando effetti a catena e ora anche le compagnie aeree europee che operano sulle rotte transatlantiche iniziano a eliminare l’obbligo.

Nelle ultime ore sia British Airways sia Virgin Atlantic hanno annunciato che a partire da subito l’utilizzo delle mascherine durante i voli da e per gli Stati Uniti saranno un’opzione per i passeggeri.



Per entrambi i vettori la decisione si unisce a quelle prese in precedenza che prevedevano l’obbligo delle mascherine solo per i voli verso quelle destinazioni che ancora mantengono l’obbligatorietà sui mezzi di trasporto.