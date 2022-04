Wizz Air decolla da Perugia a Tirana

Nuovo volo per il network italiano di Wizz Air. La compagnia aerea ha annunciato il lancio del collegamento da Perugia a Tirana.

Il volo prenderà il via a luglio e sarà operata con cadenza bisettimanale.



“Da un punto di vista strategico questa nuova rotta rappresenta un'opportunità di potenziare il traffico aereo verso la sponda non italiana del Mar Adriatico - commenta Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air -. Inoltre, noi di Wizz Air siamo sempre molti felici di poter contribuire agli scambi culturali tra Paesi: gli italiani avranno ora maggiori opportunità di raggiungere e scoprire la bella capitale dell’Albania, ma anche di far conoscere meglio le tanto decantate bellezze dell’Italia e della città di Perugia”.