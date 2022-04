Wizz Air amplia il network italiano: nuovi voli per Grecia e Germania

Sono Grecia e Germania i due Paesi verso i quali Wizz Air aprirà altri collegamenti dall’Italia. “Noi di Wizz Air - commenta Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air - stiamo concentrando molti sforzi sull’Italia e sul nostro network nel Paese. Queste nuove rotte vogliono agevolare i viaggiatori e aumentare le loro occasioni di viaggio integrando la nostra offerta”.

Dal 5 luglio l’isola di Skiathos sarà raggiungibile da Milano Malpensa con cadenza bisettimanale il martedì e il sabato, così come l’isola di Kos, per la quale il vettore attiverà la nuova tratta da Roma Fiumicino a partire dal 6 giugno con voli in decollo ogni lunedì e sabato. Partirà invece dal 5 settembre il nuovo volo che collegherà Fiumicino a Dortmund, in Germania, tre volte alla settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì.



I biglietti per le nuove rotte sono già disponibili da oggi sul sito e tramite l’app del vettore.