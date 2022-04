FlixBus aumenta il network italiano: 230 città collegate

FlixBus mette in pista per l’estate italiana un network da 230 destinazioni. La compagnia di trasporto su gomma ha annunciato il potenziamento della rete domestica, anche con l’obiettivo di collegare i capoluoghi di provincia della medesima regione in ottica incoming.

“Con questo potenziamento della rete, vogliamo moltiplicare sempre di più le occasioni di viaggio per le persone in arrivo sul territorio, accompagnandole alla scoperta del nostro Paese” commenta Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. Le nuove corse coinvolgeranno anche alcuni tra i principali scali italiani come Napoli Capodichino, Venezia Marco Polo e Bari Palese.



Le nuove tratte coinvolgono sia le principali città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Venezia, sia importanti centri di medie dimensioni come Trento, Bolzano, Ancona, Perugia, Pescara, Potenza, Matera e Siracusa.