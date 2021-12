FlixBus, l’esordio brasiliano: da oggi via alle corse da San Paolo

Da oggi FlixMobility inizia a operare in Brasile con il suo servizio FlixBus. Dodici le corse giornaliere sulle due rotte principali in partenza da San Paolo verso Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

“Il Brasile - dichiara André Schwämmlein, fondatore e amministratore delegato di FlixBus - rappresenta per noi un mercato strategico, sia per l’estensione del territorio sia per il potenziale elevato. Siamo lieti di poter portare il nostro servizio anche in questo Paese, per consentire a sempre più persone di accedere a forme di mobilità innovative e per tutte le tasche”.



Qualità per tutti i target

Il servizio sarà operato da Grupo Adamantina, la prima impresa partner locale dell’operatore, la cui flotta è dotata di tutti i servizi garantiti da FlixBus a livello internazionale, come ad esempio il wi-fi gratuito. “Con il nostro debutto in Brasile - aggiunge Edson Lopes, managing director di FlixBus Brazil - vogliamo rispondere al bisogno di forme economiche di mobilità proveniente da quelle regioni penalizzate dalla mancanza di una concorrenza. Grazie alla forte spinta all’innovazione e alla qualità del prodotto, FlixBus ha già contribuito a rivoluzionare il modo in cui le persone viaggiano in Europa e negli Stati Uniti. Ora, con la stessa formula basata sul connubio tra qualità ed economicità, vogliamo offrire la stessa esperienza al pubblico brasiliano”.