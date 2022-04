Air Transat: da oggi riparte la programmazione italiana con il Roma-Montréal

Ripartono oggi i collegamenti targati Air Transat dall’aeroporto di Roma, con il decollo del primo volo su Montréal. La rotta partirà con una frequenza alla settimana per poi raddoppiare da maggio e salire a 4 dalla fine di giugno.

I voli saranno operati utilizzando gli A330 configurati in due classi di servizio e sono previsti tre livelli tariffari in economy (budget, standard e flex).



La stagione estiva di Air Transat si completerà poi con il secondo volo da Roma Fiumicino per Toronto (17 aprile), estendibili a Calgary e Vancouver, cui faranno seguito Venezia (dal 3 maggio) e Lamezia Terme (dal 9 giugno), per chiudere l’annata del ritorno post-Covid a fine ottobre.