di Alberto Caspani

Air Transat riprende da dove aveva lasciato nel 2020, puntando in Italia su 13 voli ancor più flessibili ed ecologici. Sarà Roma Fiumicino ad aprire la nuova stagione operativa con collegamenti point-to-point per Montreal (9 aprile) e Toronto (17 aprile), estendibili a Calgary e Vancouver, cui faranno seguito Venezia (dal 3 maggio) e Lamezia Terme (dal 9 giugno), per chiudere l’annata del ritorno post-Covid a fine ottobre.

“Siamo convinti che la convenienza delle nuove offerte, a partire da 400 euro circa andata e ritorno - spiega Tiziana Della Serra, sales & marketing manager del GSA Rephouse - rappresenti un notevole stimolo per le prenotazioni, scivolate ancor più sotto data a causa della pandemia: mantenere prezzi accessibili è infatti fondamentale in un periodo in cui l’inflazione sta erodendo le capacità economiche degli italiani. Proprio per tutelare il potere d’acquisto, abbiamo individuato tre livelli tariffari per la classe economy e due per la club, permettendo di modificare le prenotazioni senza alcuna penalità, salvo l’eventuale variazione di tariffa”.



In volo con la Best Leisure Airline 2021

Il livello standard - bagaglio in stiva e pre-selezione del posto a sedere - resta la scelta migliore per godere appieno delle facilitazioni Air Transat, grazie alle quali la compagnia si è aggiudicata per la quarta volta, nel 2021, lo Skytrax World Airline Award come Best Leisure Airline. “Merito anche del deciso impegno nel rinnovare la flotta con Airbus A321neoLR - aggiunge Della Serra - veivoli a minor tasso di emissione di CO2 e sviluppati puntando sugli innovativi biocarburanti dell’industria del Quebec. Già entro il 2023 le 10 unità integrate lo scorso giugno saliranno a 17”.



Per uscire dalle difficoltà della pandemia, la compagnia ha inoltre goduto di un solido prestito finanziario da parte del governo, ottenendo fondi per 561 milioni di dollari nella fase più critica, di cui 390 “completamente ripagabili” a partire dal momento in cui Air Transat è tornata a generare cash.