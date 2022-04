Ita Airways, partono i corsi per i cadetti piloti

Ita Airways avvia i corsi per i cadetti piloti. Dopo l’apertura a gennaio dei corsi comando, la compagnia aerea ha deciso di riprendere, da ieri, i corsi MPL (Multi-crew Pilot Licence) per 52 cadetti che lo avevano iniziato nel 2018. Il percorso di studi consentirà loro di diventare piloti.



I corsi Multi-crew Pilot Licence mirano a formare allievi che ricopriranno inizialmente il ruolo di co-pilota, per poi proseguire nel loro percorso di carriera.



I primi cadetti termineranno le attività addestrative nel prossimo mese di agosto e saranno pronti per l'ingresso nelle attività di linea sugli aeromobili Airbus A320 family.