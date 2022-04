Ita Airways: da domani il volo da Milano Malpensa su New York

Debutta domani 2 aprile il nuovo volo sugli Stati Uniti di Ita Airways, che approda così per la prima volta all’aeroporto di Milano Malpensa. Il collegamento su New York verrà effettuato con 5 frequenze alla settimana e sarà operato con un A330-200 configurato in tre classi di servizio, business, premium economy ed economy.

“Ita Airways aggiunge questo nuovo collegamento al volo già operativo su New York Jfk da Roma Fiumicino – si legge in una nota della compagnia - e ai collegamenti da Roma su Miami e Boston partiti a marzo. Con questa ulteriore rotta su New York si consolida il processo di espansione nel mercato statunitense, che dopo l'Italia è il mercato dalla maggiore rilevanza strategica per la compagnia di bandiera che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro il mese di agosto”.