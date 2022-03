British low cost prende il volo: parte l’avventura da Londra Gatwick

È stato il volo su Larnaca delle 6,25 a inaugurare l’avventura di BA Euroflyer, la nuova divisione di British basata a Londra Gatwick che segna il ritorno sullo scalo del vettore britannico con una nuova struttura intenzionata a dare battaglia alle low cost già presenti, easyJet e Wizz Air in testa. Per la fase iniziale la compagnia opererà con il certificato di operatore aereo della casa madre.

L’impostazione

La nuova struttura si pone l’obiettivo di abbassare i costi di gestione per potere offrire tariffe in grado di competere con i rivali, ma l’offerta resterà molto vicina a quella di British, con l’accesso al programma frequent flyer, una franchigia bagagli ampia e la possibilità di scegliere il posto a bordo. Previsto anche il servizio di business class con diversi plus.



Il network

A livello di network, BA Euroflyer partirà con 35 destinazioni (10 in più di quelle annunciate poco prima da Wizz Air), ma con l’intenzione di aumentarle già nel corso di quest’anno. Per quanto riguarda la Penisola, presente con sette collegamenti, il primo volo sarà quello su Verona e poi progressivamente verranno aggiunti anche gli aeroporti di Catania, Bari, Torino, Venezia, Milano Malpensa e Cagliari.