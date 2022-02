British Airways: bonus di ringraziamento a tutti i dipendenti

Lo ha definito “gesto di ringraziamento” per i suoi dipendenti. British Airways ha deciso di elargire ai piloti e agli equipaggi di bordo un bonus una tantum con l’obiettivo di risollevare il morale dei suoi 20mila dipendenti dopo due anni di pandemia.

La compagnia darà un bonus del 10% ai dipendenti operativi, ossia assistenti di volo e personale di terra, mentre i piloti riceveranno una ricompensa del 5% - l’equivalente di 7.500 sterline per coloro che hanno uno stipendio di 150mila sterline - in trattative separate con il loro sindacato, la British Airline Pilots Association.



Personale "al centro dell'azienda"

La mossa, spiega thenationalnews.com, è stata rivendicata dall’amministratore delegato di British Airways, Sean Doyle, come parte dell’impegno per migliorare la qualità della vita dei dipendenti e, di conseguenza, il servizio che offrono ai passeggeri. “Il personale – ha detto – dev’essere riportato al centro dell’azienda”.



Secondo i dati riportati dall’International Air Transport Association il traffico passeggeri annuale è tornato al 42% rispetto ai livelli del 2019 lo scorso anno e i volumi di carico sono aumentati del 7% rispetto al 2019. Anche gli stipendi degli equipaggi di cabina sono cresciuti in tutto il settore aereo negli ultimi mesi poiché i vettori competono per riempire i posti vacanti.