Dopo due anni Delta Air Lines torna a volare su Bruxelles

Continua a ricostruirsi il network europeo delle compagnie americane. Nello specifico, Delta Air Lines torna a volare sullo scalo di Bruxelles dopo ben due anni di assenza.

La compagnia aerea, come riporta travelmole.com, è tornata a operare tra la capitale belga e New York. Una decisione che è stata maturata alla luce dell’aumento della domanda legga all’allentamento delle restrizioni di viaggio anti Covid.



Sulla rotta Delta offrirà oltre 1.500 posti settimanali in alta stagione, con 175 posti in business class Delta One e 126 in cabina Delta Premium Select. I voli sono operati in collaborazione con i partner della joint venture atlantica, ovvero Air France, Klm e Virgin Atlantic.