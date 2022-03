Ed Bastian (nella foto), amministratore delegato di Delta Air Lines, ha affermato che l'8 marzo scorso è stato il giorno con il maggior numero di prenotazioni nella storia della compagnia aerea.

"Non ho mai visto un giorno migliore quanto a domanda di voli in tutta la mia carriera" ha detto in un intervento riportato da TTG Media. Bastian ha aggiunto che l'invasione dell'Ucraina ha visto un breve calo delle vendite, ma che in generale i consumatori non sono stati scoraggiati dall'aumento del costo della vita e da altri fattori, incluso l'incremento dei costi del carburante.



Al contrario di quanto invece avvenuto per la pandemia. "È stato il periodo peggiore che le aziende e l'industria abbiano mai attraversato, ma è stato superato".

Bastian ha inoltre sottolineato di non essere troppo preoccupato dall'aumento dei prezzi del carburante. Tuttavia, ha accennato a un impatto sulle tariffe aeree nel corso dell'anno: "Non siamo coperti sull’aumento - nessuna delle major statunitensi lo è - quindi dovremo trasmetterlo al mercato".



Bastian ha aggiunto: “Negli Stati Uniti c'è un’elevata inflazione e il carburante è a livelli record, ma il consumatore statunitense ha soldi da parte. Gran parte della spesa è stata in passato destinata a beni durevoli, ma ora c'è una nuova tendenza a prenotare viaggi per la prossima estate".