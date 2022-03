Air New Zealand: da settembre il diretto Auckland-New York, oltre 16 ore di volo

Debutterà il prossimo autunno il primo diretto per New York di Air New Zealand. Dal 17 settembre la compagnia aerea volerà verso l’aeroporto Jfk da Auckland tre volte a settimana, con Boeing 787-9 Dreamliner.

Annunciando la novità, riporta Travel Weekly, il ceo del vettore, Greg Foran, ha spiegato che quella verso la Grande Mela “sarà la nostra rotta di punta”.



“Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni per rendere questo servizio a lunghissimo raggio una realtà - ha dichiarato - : è una delle rotte più lunghe al mondo, con poco più di 16 ore di volo in direzione Nord e 17 ore e mezza in direzione Sud”.



In direzione Sud, la rotta sarà la quarta più lunga al mondo.



A bordo, il vettore offrirà 27 posti in Business Class, 33 in Premium Economy e 215 in Economy.