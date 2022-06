Air New Zealand: dal 2024 il debutto dei letti in classe economy

La possibilità di potere usufruire di un letto in aereo anche in classe economy si avvicina, anche se la novità verrà riservata a un tipo particolare di collegamenti, ovvero quelli a lunghissima gittata. Il primo passo ufficiale in questo senso lo ha fatto Air New Zealand, che farà esordire i modelli Skynest sui B787 Dreamliners a partire dal 2024.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, la nuova configurazione verrà utilizzata sui collegamenti che inizieranno già dal prossimo autunno tra Auckland e New York e Chicago e faranno parte di una completa revisione degli interni dell’aereo sia in classe economy sia nelle classi premium. Il tutto con l’obiettivo di creare un’esperienza di volo sempre più speciale.



Nelle nuove configurazioni i letti skynest disponibili saranno in totale 6.