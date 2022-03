Ita Airways aumenta i voli tra Genova e Roma

Più collegamenti tra Genova e Roma con Ita Airways. Da lunedì prossimo, 28 marzo, si aggiungerà infatti una terza frequenza giornaliera, mentre dal 1 giugno i voli quotidiani saliranno a 4.

“L’aumento di collegamenti tra Genova e Roma - si legge nella nota congiunta di Genova City Airport con Ita - è frutto dell’accordo commerciale siglato a metà marzo tra Ita Airways e la Società di gestione dello scalo ligure, finalizzato all’incremento dell’offerta sia in termini di frequenze sia in termini di sedili. Aeroporto di Genova supporterà inoltre Ita Airways nella promozione della sua offerta commerciale sul territorio ligure attraverso i suoi canali di comunicazione, con campagne ad hoc e con iniziative dedicate alle aziende e al trade. Già questo martedì la compagnia aerea sarà presente all’Open Day dell’Aeroporto di Genova dedicato alle agenzie di viaggio”.



Per l’estate i voli decolleranno da Roma alle 6:55, alle 11.05, alle 15 e alle 19.15. I decolli da Genova sono invece previsti alle 9:15, alle 13:10, alle 17.25 e alle 21.40. I voli sono già disponibili sui sistemi di prenotazione.