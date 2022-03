Ita Airways alla prove del nove: parte la sfida della stagione estiva

"Stiamo lavorando sulla connettività perché vogliamo tornare a collegare il mondo". Si sta per alzare il sipario sulla prima estate di Ita Airways e il chief executive officer Fabio Lazzerini, nel corso della presentazione del programma estivo, non ha nascosto le ambizioni della compagnia erede di Alitalia. Con uno scenario, va ricordato, che dovrebbe cambiare già dalle prossime settimane, se ci sarà l'accelerazione sul processo di privatizzazione che vede in gara tre contendenti tra cui le cordate Msc con Lufthansa e Air France-Klm con Delta. Senza dimenticare che sul tavolo del Governo è arrivata anche una seconda offerta, sulla quale però al momento c'è il massimo riserbo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)