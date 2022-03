Volotea amplia la flotta: arrivano 6 A320

Sei nuovi A320: così Volotea potenzia il parco macchine nel 2022, confermando dunque il passaggio a una flotta full-Airbus concretizzatosi lo scorso anno.

Inoltre, sempre nell’anno in corso, “la compagnia aerea - si legge nella nota - introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti, attualmente di difficile accessibilità, possano essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile”.



“Quest'anno, seguendo la nostra strategia, continueremo a collegare città europee medie e piccole - commenta Carlos Muñoz, ceo del vettore - e lanceremo la nostra più grande offerta sul mercato, con oltre 11 milioni di posti in vendita e l'apertura di due nuove basi in Francia. Con la crescita della nostra flotta, che sarà composta da aeromobili più moderni, aumenteremo la nostra competitività e saremo pronti ad approfittare di ogni opportunità di crescita, assumendo decisioni sempre più responsabili nella tutela dell'ambiente”.