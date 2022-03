Volotea: confermata per l'estate la Cagliari-Fiumicino

Volotea riconferma la Cagliari-Roma Fiumicino per l'estate, anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale. È questo, per ora, l’unico collegamento confermato dal vettore per la Sardegna, dal momento che Volotea sta ancora analizzando dati sulle rotte della continuità territoriale e l’evolversi dello scenario e, aggiunge una sua nota, “non ha ancora maturato una decisione in merito a quali rotte verranno operate tra gli altri scali sardi e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino”.

Prosegue intanto quotidianamente il confronto con la Regione Sardegna, soprattutto in relazione ai recenti incrementi del costo carburante. “Il vettore - aggiunge la nota - punta a rinforzare la sua presenza a livello locale e riconferma l’importanza del mercato sardo, nel quale opera sin dal suo esordio, e dove nel 2019 ha aperto la base di Cagliari e nel giugno 2021 quella di Olbia, dando lavoro a circa 120 dipendenti”. Volotea riconferma, inoltre, tutti i voli da e per la Sardegna annunciati al di fuori della continuità territoriale.