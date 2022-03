Emirates vara la Dubai-Tel Aviv, primo volo il 23 giugno

Decollerà il 23 giugno il primo dei voli giornalieri che Emirates effettuerà su Tel Aviv utilizzando il Boeing 777-300ER a tre classi, con otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business e 304 posti in Economy.

“Le restrizioni di viaggio continuano ad allentarsi in tutto il mondo e le frontiere si aprono - ha commentato Adnan Kazim, direttore commerciale Emirates -. Oltre a venire incontro a una forte domanda, il debutto di Emirates in Israele significherà più scelta per i viaggiatori che tornano a volare e più opportunità per le aziende di visitare Dubai e connettersi al nostro vasto network di quasi 130 destinazioni”.



Il Dubai Stop Over

Il primo volo che decollerà il 23 giugno opererà come EK931, con partenza alle 15,50 e arrivo all'aeroporto Ben Gurion alle 18 ora locale. Il volo di ritorno EK 932 partirà da Tel Aviv alle 19,55 e atterrerà a Dubai alle 23:59 (ora locale). Gli orari dei voli sono stati programmati per fornire un accesso a Dubai e connessioni ottimali per destinazioni come Thailandia, India, Filippine, Maldive, Sri Lanka e Sudafrica. Prima di continuare il loro viaggio a Tel Aviv i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile possono scegliere di fermarsi usufruendo del pacchetto Dubai Stop Over, che include soggiorni in alcuni dei migliori hotel del mondo, visite alla città e tante attività.