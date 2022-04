Dubai, le cifre di Expo 2020: oltre 24 milioni di visitatori

Dubai ha chiuso l’Expo 2020 con numeri significativi della voglia di ripartire dell’intera industria turistica mondiale. I 192 padiglioni protagonisti del sito espositivo hanno ricevuto 24.102.967 visitatori da tutto il mondo. Nel complesso un visitatore su tre è arrivato dall’estero, per un totale di 178 Paesi registrati, a cui si aggiungono circa 200 milioni di visite virtuali.

Oltre 35mila gli eventi che hanno animato la manifestazione accendendo i riflettori su musica, danza, intrattenimento per bambini, conferenze business, parate, eventi sportivi e workshop creativi.



I numeri del Padiglione Italia

Durante i sei mesi di Expo 2020 Dubai il Padiglione Italia ha superato 1,6 milioni di visitatori e 13 milioni di contatti online. Ispirato al claim ‘La Bellezza unisce le Persone’ e premiato a livello internazionale, il Padiglione è stato fulcro di 180 eventi culturali e sportivi, di cui sono state protagonisti 16 regioni italiane e una provincia autonoma, oltre 50 aziende partner e centinaia di istituzioni culturali, scientifiche e accademiche.



In omaggio al claim dell’Expo "Connecting Minds, Building the Future" la destinazione punta ora a capitalizzare il lavoro messo in atto durante l'Esposizione Universale. Per questo motivo più dell'80% degli elementi costruiti in occasione di Expo 2020 saranno riconvertiti per dare vita a District 2020, un centro multifunzionale con spazi per uffici, aree residenziali, negozi e outlet, spazi per praticare la corsa, piste ciclabili e aree verdi. Interamente percorribile a piedi, District 2020 sarà un ambiente poco motorizzato che offrirà trasporti pubblici automatizzati e servizi di navette intelligenti.