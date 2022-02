Swiss presenta la nuova Premium economy class

Swiss ha presentato la sua nuova Premium economy all'aeroporto di Zurigo. La nuova cabina sarà impiegata sulle rotte del Boeing 777-300Er per Miami da Zurigo dall'inizio del prossimo mese.

Il sedile è stato brevettato per essere largo tra 46 e 48 cm rispetto ai 43,4 cm della cabina in economy esistente. La compagnia aerea ha mostrato il primo dei 777 dotati di premium economy. Come riportato da Simpleflying, Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer di Swiss, ha dichiarato: “La nostra Swiss Premium economy class è un prodotto di grande livello se paragonato ai nostri concorrenti internazionali. Dovrebbe essere interessante soprattutto per i viaggiatori che hanno volato in Economy Class fino ad oggi e vorrebbero migliorare comfort e comodità in volo. Quindi ci aiuta anche a rafforzare il nostro posizionamento di vettore premium nel mercato in crescita dei viaggi leisure".



I clienti potranno apprezzare novità come le cuffie con riduzione del rumore per godersi lo schermo da 15,6 pollici. Riceveranno anche un nuovo kit di cortesia, incentrato sulla sostenibilità, fornito dalla società Skysupply.

Compreso nel biglietto anche il trasporto di due bagagli registrati del peso massimo di 23 chili ciascuno. Nel complesso, i clienti potranno vivere un’esperienza molto soddisfacente a bordo dei 777er di Swiss in volo sull'Atlantico. Dalle suggestioni della cucina Swiss Taste of Switzerland, ai comodi sedili reclinabili.