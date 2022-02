Swiss assume personale, da maggio i corsi di formazione

È previsto per maggio l’inizio dei primi corsi di formazione che Swiss dedica agli assistenti di volo neoassunti. Le posizioni aperte per lavorare in Swiss sono pubblicate sul sito del vettore nella sezione ‘Carriera’ della parte ‘Conosci Swiss’.

La decisione di assumere deriva dal fatto, spiega la compagnia in una nota, che la fluttuazione del personale è stata più elevata del previsto, in particolare per quanto riguarda hostess e steward. Hanno pesato in tal senso i prepensionamenti volontari e l’obbligo di vaccinazione anti-Covid introdotto in autunno. Per questo si sono liberati numerosi posti ed è partito il recruiting.



Il personale torna in servizio

Intanto, spiega Il Sole 24 Ore, la metà degli addetti licenziati nell’aprile 2021 a causa della ristrutturazione tornerà in servizio e Swiss aumenterà in estate anche il numero di posti per stagisti, portandolo a 70. Nel mese di agosto, poi, incomincerà il tirocinio per 25 nuovi apprendisti, fra cui 20 polimeccanici.



In vista dell’aumento dell’offerta di voli previsto per l’estate la compagnia ha anche messo fine al lavoro ridotto degli assistenti di volo e del personale di terra, mentre per quanto riguarda i piloti sono in corso trattative fra le parti sociali.