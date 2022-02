Air Europa: con Amadeus i clienti possono verificare i dati durante il check-in online

Air Europa facilita le operazioni digitali per l’imbarco dei passeggeri. La compagnia aerea, grazie all’ultima versione di Amadeus Traveler Id, consente ai clienti di convalidare la propria documentazione sanitaria al momento del check-in online, senza doverla presentare nuovamente in fase di imbarco.

Air Europa, si legge nella nota, “ha ora implementato l'ultima versione che permette al passeggero di verificare, al momento del check-in attraverso il sito web o l'app della compagnia aerea, il proprio certificato di vaccinazione, i risultati Pcr o Antigen e il Passenger Locator Form, in base alla documentazione richiesta dal paese di destinazione. Inoltre, i passeggeri possono fornire la documentazione nel formato che preferiscono, sia digitalmente, scansionando il codice Qr, o condividendo una foto del documento”.



Dopo queste operazioni, non sarà più necessario presentare la documentazione una volta arrivati in aeroporto. Le nuove funzionalità di Amadeus Traveler Id sono disponibili per tutte le rotte di Air Europa.