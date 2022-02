Potrebbe chiudersi presto, forse già entro la fine della settimana, l’affaire Iberia-Air Europa. Nonostante sia scaduto ieri il termine che i due vettori si erano dati per raggiungere l’intesa, tutto sembra indicare che le trattative proseguiranno ancora per diversi giorni.

Secondo quanto riferito alla testata spagnola Preferente da fonti vicine all’operazione, le due compagnie aeree starebbero “ancora parlando” e potrebbero essere “necessari ancora diversi giorni” per la firma dell’accordo definitivo, che porterà Air Europa nelle mani del vettore del gruppo Iag.



La via per la salvezza

L’operazione resta l’unica ancora di salvezza per il vettore del gruppo Globalia, che, secondo quanto stimato nelle scorse ore da Expansión, avrebbe bisogno di un’iniezione di capitale di 200 milioni per evitare la procedura fallimentare.



Resta, inoltre, fondamentale il ruolo del Governo spagnolo, che di recente ha immesso nelle casse di Globalia - ai fini del salvataggio del vettore - 615 milioni di euro.