di Amina D'Addario

Le agenzie di viaggio nel post Covid? Non scompariranno, ma saranno sempre “più piccole e specializzate”. Alla presentazione della programmazione estiva da Fiumicino e Ciampino, il ceo di Ryanair, Michael O'Leary (nella foto), ha parlato anche del futuro dei dettaglianti dopo la pandemia.

“Ci sarà un ridimensionamento, ma - ha spiegato il ceo prima di volare alla volta di Milano per la seconda conferenza stampa della giornata - ci aspettiamo agenzie sempre più piccole e sempre più specializzate su nicchie di mercato”. Insomma, ha proseguito, “non spariranno, ma avranno un ruolo soprattutto nella movimentazione dei gruppi, nei viaggi di nozze e in tutto ciò che è complicato. Quando ci sarà però da prenotare un volo corto o medio raggio più hotel prevarrà sempre la facilità nel comprare i viaggi direttamente”.



Operazione Ita-Msc

O Leary ha poi spiegato di non essere preoccupato dell’eventuale acquisizione di Ita Airways da parte di Msc in partnership con Lufthansa. “La joint venture sarà inevitabile, ma servirà a Lufthansa per convogliare passeggeri nei suoi hub di Francoforte e Monaco. Ita diventerà un’altra sussidiaria come Brussels Airlines, Swiss o Austrian, mentre noi avremo ancora più spazio per crescere”.



La questione aeroporti

E per quanto riguarda le accuse di ricevere incentivi dagli aeroporti della Penisola per l’attivazione delle rotte? “Non rispondiamo a queste critiche, perché il successo è sempre accompagnato da critiche. Noi - ha sottolineato il manager - negoziamo i nostri sconti con gli aeroporti e siamo ovviamente attenti ai costi”. Una dinamica che, ha rimarcato O’Leary, “è libera di seguire anche Ita”.



I piani su Roma

Rispetto all’operativo estivo dalla Capitale, saranno in tutto 82 le rotte attive, di cui 17 nuove: Berlino, Bruxelles, Colonia, Cuneo, East Midlands, Fez, Figari, Gran Canaria, Cefalonia, Minorca, Praga, Preveza, Stoccolma, Tangeri, Trapani, Valencia e Zadar.