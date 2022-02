Ryanair, O’Leary: “Abolire subito le tasse sui viaggi aerei”

Annunciando l’operativo estivo più grande di sempre dalle sue due basi di Roma, il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto al governo italiano di affrontare tre priorità.

Innanzitutto, abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 1 aprile 2022 fino a marzo 2025, In secondo luogo, raddoppiare le frequenze di Ryanair su Roma Ciampino fino a 200 voli giornalieri. Infine, sospendere le tasse ambientali discriminatorie sui voli a corto raggio dall'Ue.



“In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia - ha commentato O’Leary -, Ryanair sta guidando la ripresa del turismo e dell'occupazione in Italia nell'estate '22 con l’operativo più grande di sempre. Mentre ITA Airways sta dissipando 3,5 miliardi di euro di aiuti di Stato, tagliando voli e offrendo tariffe molto alte, Ryanair cresce in Italia con zero aiuti di Stato e offre tariffe basse, turismo e crescita dell'occupazione. Per celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre da Roma, stiamo lanciando un’offerta speciale prenotabile per 3 giorni".