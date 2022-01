Air India peserà gli assistenti di volo: scatta la polemica

Air India è pronta all'acquisizione definitiva da parte di Tata Group e di conseguenza si prepara a un restyling della propria immagine attraverso nuovi aeromobili e cabine rinnovate, ma non solo. Se di look si parla, questo non esclude 'il volto' della compagnia, ossia il personale di volo.

Il vettore asiatico ha deciso infatti che la crew di bordo non soltanto dovrà essere fornita di una divisa appropriata ma anche di un fisico adeguato al ruolo. Vi saranno dei 'grooming associate' che si occuperanno di tenere sotto controllo il peso degli assistenti di cabina misurandone l'indice di massa corporea (Bmi).



Come riporta simpleflying.com non mancano le polemiche. La All India Cabin Crew Association ha risposto sostenendo che il monitoraggio del Bmi rappresenta uno stress per la preparazione mentale di hostess e steward rischiando di incidere anche sulla sicurezza in quota, e che si tratta di un dato irrilevante per la qualità del loro lavoro. Si attende la risposta di Air India, che nel frattempo non ha ancora comunicato quali potrebbero essere le sanzioni per chi dovesse risultare in sovrappeso. G. G.