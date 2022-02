L’India punta sull’Himalaya per il post-Covid

Ripresa lenta per il turismo indiano. Nonostante il ripristino dei visti turistici, l’Istituto Nazionale di Ricerca prevede che il mercato dei viaggi si rimetterà in moto solo nel 2024, superando il drammatico crollo degli arrivi internazionali verificatosi fra il 2019 e il 2020 (da 10,9 a 2,7 milioni).

“A causa del blocco dei voli esteri - dichiara Jyoti Mayal, presidente della Travel Agents Association of India - anche il 2021 è stato un anno perso e questo significa per noi non aver potuto contare sul contributo di circa il 60% di tutti i turisti che visitano il nostro Paese. Gli stessi turisti domestici faticano a muoversi, perché l’uso prolungato di mascherine nelle aree tropicali risulta debilitante, mentre i voli sono ancora soggetti a rapidi cambi di programmazione. Sta però crescendo l’interesse per le aree montuose, dal Kashmir all’Himachal Pradesh e l’Uttarakhand, perché considerate più salubri”.