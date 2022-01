I viaggiatori provenienti dal Vecchio Continente trainano la ripresa del lungo raggio. Il segmento del trasporto aereo più colpito dalle restrizioni della pandemia sta risalendo la china, con Europa e Regno Unito a fare da volano.

L’analisi di travelmole.com parte dai dati di volo globali diffusi da Skyscanner, che segnano una ripresa per il 2022.



Tra le destinazioni che emergono in maniera decisa ci sono il Messico e le Maldive, con livelli di traffico che stanno registrando un trend addirittura superiore a quello del 2019.



Il portale di informazione trade sottolinea anche che entrambe le mete hanno mantenuto già alti livelli durante lo scorso anno.



Le destinazioni più gettonate

Ma l’elenco delle mete che stanno risollevando il trasporto aereo continua con gli Emirati Arabi, trainati soprattutto dai viaggiatori in arrivo dai Paesi Bassi. Ma anche mete come Costa Rica, Repubblica Dominicana ed Egitto stanno registrando buone crescite.



Secondo i dati, in Europa un quinto dei consumatori sta pianificando un viaggio con due mesi di anticipo, con un incremento del 14% anno su anno.