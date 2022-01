Ita Airways apre le lounge a Roma Fiumicino e Milano Linate

A tre mesi dall’avvio delle operazioni per Ita Airways arriva anche il momento dell’apertura delle lounge, presenti negli aeroporti di Roma Fiumicino (Lounge Piazza di Spagna) e Milano Linate (Lounge Piazza della Scala).



“Alle Lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate possono accedere tutti i passeggeri con un biglietto di Business Class dell’intero network di Ita Airways - spiega la compagnia in una nota - , i soci Premium ed Executive del programma di fidelizzazione Volare e i soci Elite Plus SkyTeam in partenza verso le destinazioni servite da Ita Airways”.



Insieme al nuovo servizio la compagnia ha anche attivato l’edicola online, la lettura digitale contactless alla quale si potrà accedere sia nelle lounge stesse sia a bordo degli aerei. “Entrambi i servizi – spiega Giovanni Perosino, chief marketing officer - rientrano nella nostra strategia di far sentire il cliente al centro della nostra attenzione con un’offerta sempre più personalizzata e attenta al dettaglio, ad ulteriore conferma del nostro impegno verso una compagnia sempre più digitalizzata e innovativa. Questo è solo l’inizio di grandi novità che stiamo pianificando per i prossimi mesi”.