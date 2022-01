L’aeroporto di Milano Linate si sta rivelando sempre più centrale nella strategia di Ita Airways e nel primo periodo di attività circa la metà dei passeggeri trasportati e dei ricavi è passata proprio dal Forlanini.

È questo quanto emerge da un’analisi effettuata dal Corriere della Sera, secondo la quale sullo scalo milanese la compagnia ha movimentato quasi 580mila passeggeri, generando un fatturato da circa 38 milioni di euro (76,6 quello totale derivante da tutto il movimento passeggeri).



Ita aveva ereditato da Alitalia l’85 per cento degli slot per ottemperare alle richieste della Commissione europea in merito alla discontinuità con la vecchia compagnia. Nella prossima stagione estiva su Linate verranno effettuate in totale 28 rotte, delle quali 18 verso destinazioni internazionali.