di Amina D'Addario

Automazione dei controlli sanitari, self check-in e riduzione delle emissioni. Vanno in questa direzione gli investimenti di aeroporti e compagnie secondo il rapporto 2021 Air Transport IT Insights di Sita.

Nonostante il budget a disposizione rimanga invariato rispetto al 2021, la maggioranza delle compagnie aeree (84%) e degli aeroporti (81%) prevede la stessa, se non maggiore, spesa in tecnologia nel 2022. Ma se quasi i tre quarti degli aeroporti (74%) sta già investendo in soluzioni dell'identità biometrica dei passeggeri, lo studio rivela come la priorità del settore sia ora quella di velocizzare i controlli dei Green Pass. Il 51% delle aerolinee già investe nei controlli sanitari tramite app e il 45% in verifiche con i chioschi self service. Quasi un terzo ha in programma la verifica tramite chioschi entro il 2024.



Sostenibilità

Ma cresce anche l'attenzione alla sostenibilità: il 56% dei vettori implementa nuove tecnologie per migliorare l'efficienza in volo e un terzo ha messo in conto di ridurre le emissioni di carbonio entro il 2024. “Migliorare le operazioni e le infrastrutture dell'aviazione - sottolinea il ceo di Sita For Aircraft, Sébastien Fabre - potrebbe ridurre le emissioni fino al 10%”.