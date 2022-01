Solinas, Sardegna: “Una compagnia aerea tutta sarda per la continuità territoriale”

La soluzione per risolvere il nodo della continuità territoriale e salvare l’occupazione c’è: è creare una compagnia aerea tutta sarda. Ad anticipare il progetto il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che, parlando a una tv locale, ha spiegato perché ha deciso di tirar fuori dal cassetto un piano di cui si parla già da un paio d’anni, ma che ora potrebbe partire e giungere all’obiettivo già entro il 2022.

Un piano con il Governo e Ita

“In questi dodici mesi - ha rivelato all’emittente Sardegna Uno, come riporta nova.news - vorremmo mettere in campo un progetto organico d’intesa col Governo e con la compagnia Ita, per trovare una soluzione industriale. Con la Regione Sardegna che, come detto più volte, vuole fare la sua parte”.



Il progetto prevede il coinvolgimento della compagnia aerea Ita, di cui il nuovo vettore sardo sarebbe una proiezione locale. Qualcosa del genere è già avvenuto in Corsica, dove esiste una compagnia aerea locale che garantisce la continuità territoriale con la Francia e vede una partecipazione di Air France.



Il progetto cui fa cenno Solinas è comunque contemplato dalla legge nazionale che ha dato il via libera al finanziamento per la transizione da Alitalia a Ita. In un passaggio della normativa si legge, infatti, che la legge prevede, oltre alla costituzione della newco nazionale, anche “l’articolazione di compagnie regionali dedicate al trasporto di corto o medio raggio a livello locale”.