Corsica Sardinia Ferries, via al recruiting dei medici di bordo

È partita ‘Sali a bordo con noi’, la campagna di recruiting con cui Corsica Sardinia Ferries ricerca medici di bordo da imbarcare su una delle 13 unità che costituiscono la sua flotta, che serve tutto l'anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’isola d’Elba.



Il recruiting di medici si affianca a quello riguardante personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina. Per imbarcarsi è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw ma, come spiega l’azienda sul sito nella sezione ‘Lavora con noi’, anche se non si è in possesso di questi requisiti la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, Corsica Sardinia Ferries aiuterà il candidato a effettuare le pratiche necessarie “in modo semplice e veloce”.

Sul sito https://www.corsica-ferries.it/lavoro.html il form da compilare con nome, cognome, numero telefonico ed e-mail e il curriculum da allegare.