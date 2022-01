JetBlue, aumenta il personale in isolamento: tagliati oltre 1.200 voli fino a metà gennaio

Anche JetBlue rivede i piani per Omicron. La compagnia aerea statunitense si appresta infatti a tagliare circa 1.280 voli fino al 13 gennaio.

Come già successo ad altri competitor nei giorni scorsi, riporta Repubblica Economia&Finanza, anche il vettore si trova a fare i conti con la mancanza di personale dovuta a un incremento dei contagi tra i membri degli equipaggi.



Le quarantene non consentono alla compagnia di avere personale di volo a sufficienza per volare in sicurezza.



“Prevediamo che il numero di casi di Covid nel nord-est, dove risiede la maggior parte dei nostri membri dell’equipaggio, continuerà ad aumentare per la prossima settimana o due”, ha spiegato un portavoce della low cost alla Reuters. “Ciò significa - ha aggiunto - che c’è un’alta probabilità di ulteriori cancellazioni fino a quando il conteggio dei casi non inizia a diminuire”.