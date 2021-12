Eurowings programma l'estate, l'elenco dei nuovi voli

Eurowings prepara l’estate 2022 con un network quasi uguale a quello del periodo pre-pandemico. Oltre 140 i collegamenti diretti, con circa 2500 voli settimanali. Tra le destinazioni più richieste Maiorca: Eurowings volerà su questa destinazione da più di 20 aeroporti fino a 380 volte a settimana nell’estate del 2022, ampliando così la sua posizione come principale vettore nel traffico sulle Baleari.

Tra le nuove tratte del vettore quella da Amburgo alle mete spagnole di Alicante e Bilbao e, in Portogallo, a Lisbona e Porto. I viaggiatori potranno volare anche in Italia, a Verona, e per la prima volta a Göteborg.



I voli da Stoccarda e Düsseldorf

Da Stoccarda, Eurowings amplia la sua offerta con un focus sulle destinazioni del Sud Europa: Porto (Portogallo), Adana e Kütahya-Zafer (Turchia), Preveza (Grecia), Tbilisi (Georgia) oltre a Tivat (Montenegro) e Tunisi, in programma per la prima volta. Anche la città rumena di Timisoara è tornata nel network dei voli.



Tra le mete italiane oggetto di nuovi voli Bergamo, collegata a Düsseldorf, così come in Europa Funchal e Tromsø. Per la prima volta Eurowings volerà anche da Düsseldorf alla città portuale greca di Volos, nella regione della Tessaglia. La capitale serba Belgrado è un’altra nuova aggiunta al programma. Inoltre il vettore volerà nuovamente su Kosice (Slovacchia) e Mostar (Bosnia-Erzegovina).



Altri nuovi voli sono previsti da Colonia/Bonn, come quello sull'isola di Tenerife e su Alicante in estate. Tornano ad essere servite anche le destinazioni turche di Izmir e Kayseri.

I passeggeri Eurowings continueranno a beneficiare di condizioni flessibili di cambio prenotazione e di una garanzia di volo di ritorno. Potranno cambiare gratuitamente i loro voli Eurowings fino a 40 minuti prima della partenza e riprenotare tutte le volte che vorranno.