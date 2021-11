Eurowings, 8 nuove rotte su Praga per la summer 2022

Ci sarà un ulteriore rafforzamento del network di Eurowings sulla base di Praga nella summer 2022. Ma questa volta tra le new entry non sono previste destinazioni italiane.

Saranno 8 le novità in programma nel prossimo orario estivo della controllata del Gruppo Lufthansa, che posizionerà tre aerei sullo scalo della Repubblica Ceca. In Spagna verranno aggiunte Alicante, Valencia e Palma di Maiorca mentre in Grecia ci saranno voli anche su Corfu e Creta. Completano il potenziamento le rotte su Larnaca, Faro e Stoccolma.



Sempre su Praga Eurowings ha anche siglato un accordo di code sharing con Smartwings.