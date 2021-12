Anguilla: decolla il nuovo volo di American Airlines da Miami

Anguilla si apre al turismo europeo e statunitense accogliendo il nuovo volo di American Airlines da Miami. Il primo aereo proveniente dalla Florida è atterrato all’aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd pochi giorni fa e il collegamento, come spiega il Segretario Parlamentare Quincia Gumbs-Marie, aumenterà arrivando fino a tre frequenze settimanali dal 5 gennaio prossimo: “Siamo incoraggiati e rincuorati da questa decisione del vettore di sviluppare il programma di viaggio, un indizio certo della forza del nostro prodotto e della domanda per Anguilla. Con questa nuova tratta per Miami i nostri ospiti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Sud America, da Dubai e dal Canada adesso hanno una facile via d’accesso alla nostra isola”.

L'operativo

Fino al 4 gennaio il servizio sarà dunque operativo due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato, per poi passare a tre a partire dal 5 gennaio, aggiungendo il volo del lunedì. I velivoli di American Airlines decolleranno da Miami alle 10,50 del mattino.



“L’introduzione di un servizio aereo programmato dal territorio statunitense cambierà radicalmente il settore turistico del Paese - sostiene Kenroy Herbert, presidente dell’Ufficio Turistico di Anguilla -. I nostri partner sull’isola ci hanno aiutato molto a realizzare l’upgrade dell’Aeroporto Internazionale Clayton J. Lloyd in preparazione di questo volo. La nostra idea è di sviluppare un aeroporto veramente internazionale, per accogliere sulle nostre coste i voli continentali e transatlantici provenienti da tutto il mondo”.



Apertura ai viaggi incentive

Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla, presiedendo la cerimonia del taglio del nastro all’aeroporto ha dichiarato: “Il nostro settore turistico è in primo luogo basato sui viaggi leisure, ma ci sono importanti opportunità per crescere nel mercato dei viaggi aziendali e incentive e il collegamento di una compagnia storica, che offre sui suoi aerei la first e la business class, fa una grande differenza nella nostra ricerca di espansione in questo redditizio segmento di mercato”.