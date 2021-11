Cape Air, inaugurato il volo per l'isola di Anguilla

Aumentano i collegamenti verso l’isola caraibica di Anguilla. Il ministro del Turismo di Anguilla, Haydn Hughes e il direttore del Turismo di Anguilla, Stacey Liburd, hanno infatti accolto l’arrivo del volo inaugurale di Cape Air proveniente da St. Thomas.

Il volo è atterrato all’aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd e insieme ai passeggeri era presente anche Peter Farrell, amministratore delegato, supply chain e facilities per Cape Air, arrivato ad Anguilla per festeggiare il nuovo volo.

“E’ un immenso piacere accogliere Cape Air ad Anguilla - ha dichiarato il ministro Hughes -. Cape Air è un operatore importante per San Juan e per St. Thomas, che è una seconda casa per molti abitanti di Anguilla. Cape Air serve anche le Isole Vergini Britanniche, quindi permette di viaggiare verso queste mete, verso le Isole Vergini Americane e verso Puerto Rico. La compagnia rende facile gli spostamenti ai residenti che stanno rientrando, ai turisti, ai visitatori e a chi viaggia per lavoro”.



“Come il team di Cape Air, noi abitanti di Anguilla condividiamo il desiderio di fornire un prodotto e un servizio che incontrino e superino le aspettative dei nostri visitatori, così come quelle dei nostri partner turistici - ha aggiunto Stacey Liburd -. Grazie a Cape Air, non vediamo l’ora di presentare le bellezze di Anguilla a un nuovo universo di viaggiatori”.