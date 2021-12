A Tirrenia la Genova-Porto Torres in continuità territoriale

Con un ribasso del 98 per cento rispetto alla base d’asta è stata Tirrenia ad aggiudicarsi la rotta in continuità territoriale tra Genova e Porto Torres per i prossimi 5 anni durante il periodo invernale che va dal primo ottobre al 31 maggio.

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, la tratta va ad unirsi alla Civitavecchia-Olbia che Tirrenia si era aggiudicata in collaborazione con gli altri due player, Gnv e Grimaldi, mentre sempre Grimaldi si era aggiudicata la Palermo-Cagliari-Napoli e la Cagliari-Arbatax-Civitavecchia (quest'ultima solo per sei mesi sino a marzo 2022).



L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato da Invitalia con la specifica che il contributo che andrà alla compagnia quali oneri di servizio sarà pari a 510mila euro.